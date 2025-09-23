Ángel García insiste en que poner limitaciones a Costco "no ayuda a nadie"

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha insistido este martes en que poner limitaciones a que la multinacional Costco lleve adelante su proyecto en Asturias "no ayuda a nadie".

"Podrían estar trabajando ahora mismo 200 personas que no lo están. Además, el Principado podría haber vendido ya una parcela en Bobes por más de 9 millones de euros, que aún no se ha ejecutado", ha lamentado.

Considera García que tanto PSOE como PP deberían hacer "autocrítica" ante este tipo de cuestiones. "Cuando otros partidos radicales están creciendo en intención de voto de manera importante, habrá que hacer autocrítica; no podemos pensar que la gente se equivoca al votar", ha lamentado.

Para el Alcalde de Siero, lo que deberían hacer los grandes partidos es ponerse de acuerdo para captar inversiones para el territorio y generar así empleo y riqueza. "Hay que establecer las mejores condiciones para que Asturias sea competitiva y para crear empleo de calidad", ha apuntado.

"La política debe incentivar la inversión y ayudar a que autónomos y multinacionales puedan sacar adelante sus negocios, siempre dentro de la ley", ha añadido García.