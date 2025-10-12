Ángel Martín presenta en Mieres su nuevo show 'Somos Monos'

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El humorista y comunicador Ángel Martín llegará a Mieres el próximo 14 de junio con su nuevo espectáculo, 'Somos Monos', un show que mezcla comedia y reflexión con el característico estilo ácido e irónico que le ha hecho tan popular.

'Somos Monos' parte de la famosa frase "El ser humano solo utiliza un 10% del cerebro" para, a través de ejemplos cotidianos y giros inesperados, desmontar esta afirmación y reflexionar sobre cómo, en ocasiones, es fácil vivir en piloto automático. Como afirma Martín: "Igual que existen cervezas 0,0%, también hay cerebros 0,0%".

Las entradas para este evento ya están a la venta y pueden adquirirse a través de Giglon. El espectáculo se celebrará en el Mieres Centru Cultural (MCC) a las 20.00 horas.