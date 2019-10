ANPE alerta de que no se cubren las plazas de Matemáticas en los institutos asturianos

Publicado 10/10/2019 17:59:56 CET

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha alertado este jueves de que no se cubren las plazas de matemáticas en los institutos. La denuncia se suma a otras de los propios alumnos, como es el caso de la Escuela de Artes de Avilés que no tienen profesor de Dibujo, Inglés y Volumen desde el inicio de este curso 2019-2020.

A través de una nota de prensa han apuntado que "la ausencia de previsión es notable" y "no es la primera vez que pasa". "El pasado curso cientos de escolares se quedaron durante meses sin maestros de inglés. Entonces fue peor porque la Consejería tenía un listado, pero no lo publicaba, con lo que las contrataciones se hicieron a personas que nadie sabía qué posición ocupaba en la no pública lista de la especialidad", explican.

Ahora, según han indicado "se agota" la lista de matemáticas de Secundaria y la Administración hace una convocatoria de bolsa de trabajo para cubrir las necesidades. Lo hace "cuando ya es demasiado tarde para los escolares de varias poblaciones", lamentan. Desde el sidnicato han asegurado que "estas listas aún no están operativas ya que ni siquiera se ha cerrado el plazo para pedir formar parte de las mismas -- abierto hasta el 21 de octubre--".