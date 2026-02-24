ANPE celebra la aprobación del reglamento que protege a docentes asturianos en situación de baja prolongada

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La modificación del Reglamento de los Planes de Evaluación de la función docente en Asturias, incluida en el Pacto Asturias Educa, continúa su tramitación y permitirá que las situaciones de incapacidad temporal (IT) prolongadas no penalicen al profesorado en el cobro del complemento vinculado a la evaluación, tal y como ha informado ANPE Asturias este martes.

En el pleno extraordinario del Consejo Escolar del Principado de Asturias, celebrado este martes y con representación de ANPE, se ha aprobado el dictamen favorable al decreto que modifica el reglamento. La medida será de aplicación al procedimiento correspondiente al curso 2025-2026.

Este paso forma parte del procedimiento administrativo previo a su publicación en el BOPA y a su entrada en vigor, trámite que incluirá además su paso por la Mesa de Negociación, aún pendiente.

La finalidad de la modificación, según ha explicado el sndicato, es "evitar que las situaciones de incapacidad temporal prolongada penalicen al profesorado", cumpliendo así una de las medidas del Pacto Asturias Educa.

ANPE ha defendido de manera reiterada esta reivindicación, que hasta ahora no había sido posible materializar, y que permitirá que las personas afectadas por estas situaciones no vean mermadas sus retribuciones desde la evaluación de este curso escolar.

Es por esto que el sindicato ha manifestado su satisfacción por la tramitación de la medida, que aporta "mayor equidad al sistema de evaluación y garantiza la protección retributiva del profesorado adherido al Plan de Evaluación afectado por situaciones de IT prolongada".