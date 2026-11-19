La presenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha aceptado abrir la negociación para implantar un año sabático para el personal docente en Asturias, según ha informado ANPE, que ha valorado este compromiso y ha reclamado un calendario concreto para convertirlo en una mejora efectiva de las condiciones laborales del profesorado.

El sindicato ha explicado que el compromiso se ha trasladado este jueves durante una reunión con las organizaciones sindicales de la Junta de Personal Docente, en la que se han abordado las resoluciones aprobadas por este órgano.

La propuesta consiste en establecer un permiso parcialmente retribuido que permita al profesorado disfrutar de un curso escolar sin prestar servicios, mediante una distribución de las retribuciones previamente acordada. Los requisitos y las condiciones de acceso deberán concretarse durante la negociación.

En el encuentro, según ANPE, Educación también ha aceptado abordar el reconocimiento del complemento por especialización para el profesorado de la Escuela Superior de Arte y de la Escuela Superior de Arte Dramático.

Asimismo, la Consejería se ha comprometido a elaborar una normativa específica para las actividades extraescolares y complementarias. Su negociación deberá concretar las condiciones de participación del profesorado, las ratios de acompañamiento, las compensaciones económicas y horarias y las garantías de protección jurídica, especialmente en las actividades que impliquen pernocta.

Durante la reunión también se ha tratado la revisión del acuerdo de itinerancias. ANPE ha recordado que este proceso ya estaba en marcha, después de que las organizaciones sindicales firmantes, entre ellas este sindicato, acordasen en la comisión de seguimiento iniciar su actualización para incorporar, entre otras mejoras, a colectivos actualmente no contemplados.

El sindicato ha reclamado que estos compromisos se acompañen de un calendario concreto de negociación para que se traduzcan en mejoras efectivas de las condiciones laborales del profesorado asturiano.