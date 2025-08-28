ANPE considera "urgente" que se establezca la ratio de orientadores y profesores según el número de alumnos

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha considerado este jueves "urgente" que el decreto por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias establezca la ratio de orientadores y profesores de servicios a la comunidad según el número de alumnado.

ANPE recuerda que así se acordó en el pacto 'Asturias Educa'. La organización también ve necesario definir de manera clara las funciones de orientación e incluir la etapa de Formación Profesional.

En una nota de prensa distribuida por ANPE han hecho referencia así a la reunión de la Consejería de Educación asturiana con organizaciones sindicales para estudiar la modificación del decreto de equidad

Según ha informado ANPE, la Administración han ampliado el plazo hasta el 30 de septiembre para que las Organizaciones Sindicales presenten alegaciones al decreto por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias y al borrador del decreto de equidad.

Añaden que la Consejería de Educación ha comunicado que en febrero de 2026 se incluirán 60 profesionales de Pedagogía Terapéutica y 60 profesionales de Audición y Lenguaje, a los que se sumarán otros 50 PT y 50 AL en septiembre de 2026.

"El catálogo de medidas de atención a la diversidad debe cambiar el enfoque, definiendo y estableciendo las competencias y responsables de aplicar cada una de esas medidas, así como las directrices para su puesta en marcha. La atención a las diferencias individuales requiere la coordinación entre docentes: para ello, es imprescindible que el horario de los profesionales incorpore horas destinadas a estas tareas", han apuntado desde el sindicato.

Indican que los centros educativos contarán con una dotación básica por unidades, pero que en la reunión no fue concretada. Además, según ANPE, Educación habría pedido las organizaciones sindicales que hagan llegar nuestras propuestas, para que además de esta dotación básica, poder llevar a cabo una dotación de personal de atención a la diversidad en función de las necesidades y diferencias individuales del alumnado que conforma cada centro educativo.

En este sentido, desde ANPE hen reiterado la necesidad de tener en cuenta a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) para establecer la dotación de profesionales de PT y AL. "Los datos objetivos avalan nuestra petición: en 2025, en las aulas asturianas hay un total de 23.236 NEAE, de los que 7.500 son NEE matriculados", subrayan.