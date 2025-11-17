ANPE insta al Principado a reactivar las aportaciones a los planes de pensiones de los empleados públicos

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enseñanza ANPE Asturias ha reclamado este lunes al Gobierno del Principado la recuperación de las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de sus empleados públicos, suspendidas desde 2012, al considerar que su ausencia vulnera el espíritu de la nueva legislación sobre previsión social y supone una "flagrante discriminación" dentro de la propia Administración autonómica.

Según ha explicado el sindicato, el Ejecutivo asturiano mantiene desde hace más de una década paralizadas las contribuciones a los planes de pensiones de su personal, pese a las reiteradas solicitudes de los representantes de los trabajadores. "Esta inacción no sólo reduce excesivamente el incentivo fiscal para los empleados, sino que ignora la finalidad del marco normativo actual", ha señalado el responsable de Finanzas de ANPE Asturias, César González.

La organización docente ha registrado que la Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, limita a 1.500 euros las aportaciones individuales deducibles en el IRPF, pero eleva el tope conjunto hasta 10.000 euros cuando la empresa promotora -en este caso, la Administración- contribuye al plan, con el objetivo de fomentar la previsión social compartida.

ANPE ha denunciado además la "paradoja" que se produce dentro del propio sector público regional, ya que la Junta General del Principado sí realiza aportaciones al plan de pensiones de sus funcionarios, mientras que el resto de empleados públicos quedan excluidos.

El sindicato defiende que el Plan de Pensiones ha demostrado su eficiencia como instrumento de ahorro, con una rentabilidad del 6,45% en lo que va de año, impulsada por la revalorización de la renta variable, que representa el 30% de la cartera. Por ello, reclama "igualdad de trato" y la reactivación de las aportaciones públicas para que todos los empleados del Principado puedan beneficiarse de la rentabilidad y las ventajas fiscales del nuevo marco legal.