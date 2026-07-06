ANPE pide mejorar las condiciones en las oposiciones docentes en Asturias ante la ola de calorTeletipo:

Archivo - Aspirantes durante un examen. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE Asturias ha reclamado a la Administración educativa la adopción de medidas para mejorar las condiciones en las oposiciones docentes ante la coincidencia de la fase final del proceso con la actual ola de calor, que afecta tanto a aspirantes como a tribunales.

Según ha informado el sindicato de enseñanza, este lunes finaliza la apertura de plicas en todas las especialidades del cuerpo de Maestros y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, una vez corregidas de forma anónima las dos partes de la primera prueba. A partir de ahora, las calificaciones se vinculan con la identidad de los aspirantes y se inicia la convocatoria de quienes han superado esta fase para la defensa de la programación didáctica.

ANPE ha advertido de que esta segunda prueba, que evalúa la aptitud pedagógica, se desarrollará en "condiciones especialmente duras" debido a las altas temperaturas, lo que añade una "presión física" a la exigencia propia del proceso selectivo, especialmente en sedes del interior de la comunidad.

El sindicato ha reconocido el esfuerzo de los miembros de los tribunales y ha recordado que ya antes del inicio de las pruebas había solicitado mejoras en sus condiciones laborales, al considerar insuficientes las compensaciones y excesiva la carga de trabajo.

Asimismo, ha reclamado garantizar condiciones "dignas y seguras" para el desarrollo de las pruebas, evitando que factores externos como el calor perjudiquen su normal funcionamiento.

Por otro lado, ANPE ha puesto en valor el trabajo de los equipos directivos de los centros educativos en el cierre del curso y la planificación del siguiente, al tiempo que ha reiterado sus demandas de mejora de sus condiciones laborales, reducción de la carga burocrática y mayor reconocimiento administrativo y económico.