ANPE rechaza el anteproyecto de Ley de Salud Escolar

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha votado en contra del anteproyecto de Ley de Salud Escolar, al considerar que "una normativa de tanta trascendencia no puede carecer de concreción que pueda traducirse en atribuciones de funciones sanitarias a los docentes, que exceden sus competencias profesionales".

En este sentido la responsable de plantillas de ANPE, Mariela Fernández, ha indicado que la propuesta que les plantean presenta "ambigüedad" respecto a la figura y límites del personal docente en la administración de medicamentos y no recoge de modo rotundo las reivindicaciones que la organizació0n ha trasladado en cuanto a la restricción del papel docente al deber general de socorro, ni blinda suficientemente al profesorado frente a exigencias de intervenciones sanitarias.

"Desde AMPE nos parece que no podemos de ninguna manera aceptar una propuesta que presente ambigüedad respecto a la figura del personal docente en todas las actuaciones que tenga que ver con la salud del alumnado. Precisamente porque lo contrario también podría poner en riesgo la salud de nuestros alumnos y alumnas", dijo Fernández.