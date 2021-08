ANPE reclama asegurar la presencialidad, pero sin relajar las medidas contra la pandemia

OVIEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha reclama este martes objetivo asegurar el 100% de presencialidad para mantener una Educación de calidad, pero sin relajar las medidas de lucha contra la pandemia, específicamente la contratación de profesorado para atender aulas con ratios reducidas.

A través de nota de prensa, el sindicato ha indicado que todo esto exige inversiones, "pero el Principado ya ha anunciado que va a mantener 92 profesores menos de refuerzo que el curso anterior, a pesar de los fondos que ya están llegando del gobierno central y de Europa".

ANPE, que ha asegurado que la comunidad educativa "respira aliviada tras la marcha de Carmen Suárez" por "la peor gestión de Educación", ha reclamado a la nueva consejera, Lydia Espina, llegar a acuerdos y le recomponer "los puentes rotos y la negociación con los sindicatos representantes del profesorado".

Del mismo modo, han recordado que la página web de Educastur a través de la cual se visualizan las plazas y se realizan las peticiones se halla en este momento colapsada, "situación ocurrida en cursos precedentes".

A esto han sumado que en la lista de los aspirantes convocados, no se recoge la característica de Reserva por Discapacidad, "lo que provocará que el sistema informático no realice la Reserva imprescindible del 7% de las plazas para ellos, lo que podría provocar la nulidad de la adjudicación de no ser rectificada al vulnerar el Acuerdo existente de funcionarios interinos discapacitados".

Del mismo modo, han añadido que no se han ofertado las plazas de los Conservatorios, "lo que ya ocurrió el pasado curso y obligó a una prórroga de los contratos para poder desarrollar los exámenes de septiembre, evaluaciones y demás cuestiones académicas".

"ANPE solicita a la Consejería la corrección urgente de estos errores, que vulneran los derechos de los Discapacitados y de los profesores de Conservatorios que también están en listas de Música.

De no ser así, al menos deberá garantizarse mediante una Resolución urgente la ampliación de contratos en Conservatorios y la acumulación de la Reserva de Plazas para Discapacitados a vacantes de la segunda convocatoria", han sentenciado.