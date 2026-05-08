ANPE reclama regular las condiciones del profesorado en actividades extraescolares y reforzar su reconocimiento laboral

Archivo - Autobús escolar vacío - FROET - Archivo

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha reclamado este viernes una regulación específica de las condiciones en las que el profesorado participa en actividades extraescolares, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica, derechos laborales y una compensación adecuada por este tipo de tareas.

La organización sindical ha exigido que se definan de forma clara los derechos, deberes y responsabilidades de los docentes cuando participan en este tipo de actividades, así como compensaciones económicas y horarias acordes a la carga real de trabajo, especialmente en los casos que implican pernocta o ampliación significativa de la jornada.

En estos supuestos, ANPE señala que el profesorado asume "una jornada de 24 horas" con responsabilidad continua sobre el alumnado, por lo que considera que no puede tratarse como una extensión puntual del horario laboral.

El sindicato defiende que las actividades extraescolares deben contar con una regulación clara que garantice un número suficiente de docentes acompañantes, ajustado a las características del grupo y del tipo de actividad, incluyendo la atención al alumnado con necesidades educativas.

Además, ANPE subraya que la participación del profesorado en estas actividades debe ser siempre voluntaria y respetar su disponibilidad personal y profesional, al tiempo que reclama que se reconozca el esfuerzo que implican y se protejan los derechos laborales de los docentes.