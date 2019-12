ANPE vuelve a cargar contra la consejería de Educación por incumplir el compromiso con Plan de Evaluación Docente

Actualizado 13/12/2019 14:30:26 CET

Carmen Suárez insiste en que "las puertas a cumplir el compromiso siguen abiertas a lo largo de la legislatura"

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sindicato ANPE, con su presidente Gumersindo Rodríguez a la cabeza, han celebrado este viernes una reunión con la consejera de Educación, Carmen Suárez, al término de la cual han vuelto a criticar a la consejería por la "discriminación a la que someten a los docentes al incumplir el compromiso adquirido de apertura del segundo tramo del Plan de Evaluación Docente".

"Nos sentimos víctimas de un engaño por parte del Gobierno del Principado, porque se nos comprometió una partida no muy alta de 4, 7 millones que no es tanto y ahora se incumple y no se reconoce el trabajo que el profesorado hace bien", ha indicado Gumersindo Rodríguez a la salida de la reunión con la consejera.

Rodríguez ha indicado que si bien es cierto que "hay diálogo y cierta cordialidad con la consejería", lo cierto es que "el diálogo es decepcionante y sólo lleva a un callejón sin salida porque no hay opción alguna de que en 2020 se deje de discriminar a los docentes".

Por su parte la titular de Educación, Carmen Suárez, ha reiterado que la consejería ha hecho un análisis de lo que supone ese segundo tramo del plan de Evaluación Docente pero finalmente esa cuestión no ha podido entrar de momento en la previsión de los Presupuestos.

"Entiendo que las organizaciones que hayan firmado ese acuerdo --ANPE y UGT-- estén disgustadas", ha indicado la consejera que ha añadido que no obstante "las puertas no se cierran en 2020 sino que están abiertas a lo largo de la legislatura y hay que ser optimistas y pensar que se podrá encajar esa petición en posteriores presupuestos".