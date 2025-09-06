El anteproyecto para ampliar el polideportivo de Lugones estará en el presupuesto del Patronato Deportivo de 2026

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha visitado sábado la piscina climatizada de Lugones tras su reapertura, una vez finalizada la parada técnica anual. Durante la visita, el regidor ha anunciado que el equipo de gobierno llevará al Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal, el próximo jueves, el proyecto de presupuestos para 2026, que contempla una inversión global de en torno a 5,5 millones de euros.

Entre las partidas destacadas, García ha señalado que se incluirá la redacción del anteproyecto de ampliación del polideportivo de Lugones, con el objetivo de mejorar las instalaciones deportivas de la localidad. "Lo que buscamos es unir este edificio de la piscina climatizada con el edificio del gimnasio, con un edificio en la parte central que una a los dos y que además de ampliar para el gimnasio, pues racionalice los usos y los accesos, reduciendo los costes", ha explicado.

El alcalde ha recordado que esta actuación, que no se había acometido hasta ahora debido a su elevado coste, superará los dos millones de euros. "Hemos hecho un esfuerzo inversor muy importante y no lo hemos podido acometer, pero en el proyecto de presupuestos del Patronato se incluirá una partida ya para la redacción del anteproyecto", ha añadido.

Además, las cuentas para el próximo ejercicio contemplan una inversión de 90.000 euros para las obras en la depuradora de la piscina exterior de Lieres, y 60.000 euros para el suministro de maquinaria en los gimnasios municipales. El presupuesto actual del organismo autónomo asciende a 5.403.950 euros.