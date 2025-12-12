Antonio Orozco regresa a Gijón ocho años después con 'La gira de tu vida', único concierto en Asturias

Cartel del concierto de Antono Orozco que dará en Gijón en el marco de su nueva gira. - DIVERTIA GIJÓN
GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El cantante catalán Antonio Orozco presentará en Gijón, a las 22.00 horas del 20 de junio de 2026, en el parque de Los Hermanos Castro, 'La gira de tu vida', en el que será el único concierto en Asturias.
Según una nota de prensa de Divertia, es la segunda vez que el artista catalán visita la región ocho años después de que actuará en Gijón.
Orozco, con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino y un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, combinará las canciones de su último álbum con sus grandes éxitos, entre ellos, 'Estoy hecho de pedacitos de ti'.
Asimismo, se ha destacado que 'La gira de tu vida' pone el foco en la relación entre cantante y público, dan protagonismo a este último. Las entradas están a la venta en la web lagiradetuvida.com, con precios que van desde los 42 (pista) a los 45 euros (grada), más gastos de gestión.
Este concierto, coproducido por Divertia, se une al de Alejandro Sanz, previsto para el 12 de junio en el mismo recinto, cuyas entradas están a punto de agotarse.