Antuña (PP) critica el "cinismo" de Somos por exigir ahora un plan sobre el Naranco que ellos no ejecutaron

Publicado 17/08/2019 16:31:23 CET

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Gerardo Antuña ha salido al paso este sábado de las críticas de la concejal de Somos Anabel Santiago, quien exigió al actual equipo de gobierno que pusiese en marcha planes especiales para el Monte Naranco. Según Antuña, las palabras de Santiago reflejan el "cinismo" de Somos, porque cuando esa formación gobernó "calló" ante la "pasividad" del Gobierno asturiano con el Prerrománico y fueron "incapaces" de poner en marcha en cuatro años unos planes que ahora reclaman.

"Este equipo de gobierno tiene sus propios planes y proyectos para el Naranco y por tanto no tiene ninguna obligación de asumir el proyecto anterior del tripartito", ha dicho Antuña, en referencia al anterior equipo de gobierno, sostenido por PSOE, Somos e IU.

Según Antuña, los que deberían dar explicaciones son los miembros de Somos por no haber sido capaces de ejecutar los planes del Naranco. "También deberían explicar por qué no pusieron en marcha la limpieza de la muralla pese a tener financiación. El tripartito no hizo nada en cuatro años, más allá de anuncios propagandísticos, como en el bulevar de Santullano donde lo único tangible son los carteles", ha criticado el edil del PP.

En cuanto al Monte Naranco, Antuña ha dejado claro que para el equipo de Gobierno supone una prioridad su recuperación, insistiendo en que trabajarán seriamente en ello. "En nuestro programa llevamos la propuesta de convertir a Oviedo en la capital mundial del Prerrománico, por lo que toda actuación en el Naranco estará siempre condicionada por la protección y defensa de nuestro patrimonio cultural", ha explicado.

"Lo que debería hacer Somos Oviedo, es explicar a los ovetenses por qué no fueron capaces de sacar adelante su plan y por qué callaron cuatro años ante el Principado. Cuatro años en los que el monte Naranco y los monumentos estuvieron abandonados a su suerte por el tripartito", ha concluido Antuña.