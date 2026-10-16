Anuncios de alquiler baratos, pagos por adelantado y ninguna vivienda: así operaba la red desarticulada en Asturias

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que ha estafado más de 80.000 euros a más de 80 personas en todo el territorio nacional mediante la oferta de alquileres falsos de pisos por internet. La operación conjunta, desarrollada entre las Jefaturas Superiores de Asturias y Navarra, se ha saldado con nueve personas detenidas en Sotrondio (Asturias) y tres registros domiciliarios.

La investigación se inició a principios de año en la Comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio tras recibir varias denuncias. La coordinación policial permitió determinar que los hechos estaban interconectados y cometidos por un clan familiar que operaba principalmente desde Pamplona y Asturias. Los investigados, que carecían de actividad laboral conocida y percibían ayudas sociales, ofrecían inmuebles por debajo del precio de mercado en plataformas de internet para captar a las víctimas aprovechando la necesidad de vivienda.

El 'modus operandi' consistía en copiar o publicar anuncios y solicitar de forma inmediata pagos mediante transferencia bancaria o aplicaciones móviles en concepto de fianza, reserva o seguro. Una vez recibido el dinero, los estafadores cortaban todo contacto con los interesados. Para canalizar el dinero defraudado y evitar los bloqueos bancarios preventivos en España, la red llegó a abrir unas 115 cuentas bancarias, incluyendo entidades de países como Malta, Chipre y Sudamérica, utilizando además la figura de "mulas" bancarias.

El dispositivo policial, autorizado por el Tribunal de Instancia de Guardia de Laviana, se ejecutó el pasado 14 de octubre con el apoyo de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. De los nueve arrestados, cinco están considerados integrantes directos del grupo criminal, a quienes se les imputan delitos de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, y cuatro ejercían como "mulas". Todos han sido puestos a disposición judicial.