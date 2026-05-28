Aparcamiento disuasorio en Gijón: Barcia insiste en la rotación blanda y gratuita comunicada al Principado

Aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, ha recordado este jueves al Principado que en 2024 aseguraron que respetarían lo que Gijón decidiese sobre su gestión.

Sobre ello, ha recalcado, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, que se acordó, tras hablar con los vecinos, en establecer un sistema de rotación "blando", una vez al mes para su limpieza, que estaría indicado mediante una señal, y que fuera gratuito. Una circunstancia que ha afirmado que se comunicó al Principado en una carta.

Ha señalado, en este sentido, que, ante la petición del Gobierno asturiano de más información, han vuelto a desarrollar un poco más el documento, si bien no ha sabido precisar si ya está remitido al Principado.

El edil ha mostrado su preocupación, eso sí, por que el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, hable ahora, en su última carta, de poner medidas para evitar el aparcamiento residencial.

"Entendemos que ahí puede aparcar cualquier persona, pero de ahí a poner medidas para que los vecinos del barrio, que son los que están en los medios de comunicación, precisamente quejándose porque no se abre, es un poco contradictorio", ha recalcado.

Ha incidido, al tiempo, en que se trata de una zona alejada de cualquier centro de actividad, ya que todavía no hay ni la estación intermodal ni de autobuses ligada al Plan de Vías. A esto ha sumado que la avenida de Portugal tiene "muy poca actividad comercial".

Barcia ha rememorado que hace 15 años se puso en la antigua Bohemia un aparcamiento disuasorio de pago y fue "un fracaso", por lo que ha visto necesario tener "mucho cuidado" con la decisión que se adopte.

Ligado a ello, ha señalado que este aparcamiento lo hizo el Principado con fondos europeos, que estaban vinculados a una estación de autobuses, de la que ha insistido en que todavía no se ha hecho

Con todo, ha conminado al Gobierno asturiano a aceptar la petición de los vecinos, que es empezar con un modelo "blando", que es el que propone el Ayuntamiento y, en un futuro, si la ciudad crece en ese entorno y hay una estación, se podrán estudiar otros modelos.

El edil ha rechazado el replicar en Gijón modelos de aparcamientos gratuitos pero con límites de horas, como tiene, por ejemplo, Madrid, que tienes que mover el coche entre cinco y doce horas.

Para él, se trata más de un debate "político", a lo que ha recalcado que está en manos del Principado decidir "si quiere estar con los vecinos".