El aparcamiento de la plaza de España dispondrá de plazas más anchas y renovará parte de su pavimento

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento de la plaza de España, en Avilés, llevará a cabo una remodelación de parte de sus plazas para ensancharlas y reparará las zonas dañadas del pavimento que sufren mayor presión del tráfico.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, la sociedad Rehabilitaciones Urbanas Avilés SAU (Ruasa), titular del céntrico estacionamiento que cumple un cuarto de siglo, prevé una inversión de 124.000 euros en una actuación que afectará a una superficie de 2.215 metros cuadrados distribuidos entre el acceso general (270 metros cuadrados), la rampa de acceso del sótano 1 al 2 (45) y la planta sótano 2 (1.900).

El desarrollo de los trabajos está planificado para no interferir en su uso ni durante el periodo de Navidad ni en las semanas previas del mes de diciembre. Así, se realizará en dos fases: durante el mes de noviembre y, posteriormente, en enero, a partir del día 7. Ambos meses son de los que menos tráfico registran en este estacionamiento a lo largo del año. El ensanchado de algunas plazas busca adaptar esos espacios al tamaño medio actual de los vehículos.

Para poder llevar a cabo este incremento de anchura se ha previsto una redistribución de plazas en la planta sótano 2, ampliando el tamaño de algunas de ellas lo que, a su vez, supondrá mayor comodidad para el acceso a los vehículos que aparquen en las plazas colindantes que conservan el ancho actual.

Se creará también un paso peatonal intermedio, con el objetivo de facilitar el movimiento a las personas usuarias, y se recolocarán igualmente las dos plazas de movilidad reducida para situarlas en el espacio más próximo al ascensor con acceso directo a la vía pública. Estos cambios implican una reducción en el número de plazas en esta planta que pasan de 92 a 75.