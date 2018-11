Aparicio (Foro) defiende la "neutralidad e imparcialidad" del Ayuntamiento en el caso del ganadero de Deva

Publicado 06/11/2018 12:12:16 CET

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Esteban Aparicio (Foro), ha defendido este martes la "neutralidad e imparcialidad" con la que actuó la Administración en el caso del ganadero de Deva al que se le ha notificado el cierre de la explotación de no subsanar las deficiencias detectadas.

Aparicio, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que, al contrario de lo declarado por algunas personas en los medios de comunicación estos días, no se trata de un problema de no contar con licencia de actividad, ya que por las características de la explotación ganadera no lo requiere, si no porque no tenía adoptadas las medidas sanitarias oportunas según los técnicos municipales.

Asimismo, ha recalcado que la Policía Local lo único que hizo fue entregar una notificación remitida por los órganos competentes del Ayuntamiento en la que se da un plazo de diez días al ganadero para que aplique las medidas correctoras pertinentes para solucionar las deficiencias detectadas.

Es por ello que, sobre el hecho de que el matadero municipal llevara 30 años funcionando sin licencia y a este ganadero se le quiera cerrar su explotación, ha incidido en que no se trata de "ninguna paradoja", ya que en este último caso se trata de subsanar deficiencias detectadas a raíz de una denuncia de una vecina.