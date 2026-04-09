Aprobada una iniciativa de Foro para garantizar el transporte escolar en etapas no obligatorias en el medio rural

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, esta tarde en la Comisión de Educación - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación de la Junta General del Principado ha dado luz verde este jueves a la proposición no de ley (PNL) presentada por el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, que plantea la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación en las etapas no obligatorias, especialmente en el ámbito rural.

Según ha expuesto Pumares en su iniciativa, el lugar de residencia puede convertirse en una barrera para cursar estudios como Bachillerato o Formación Profesional; y ha advertido de situaciones concretas en concejos como Salas o Aller, donde alumnado de Bachillerato se ha quedado sin transporte escolar sin alternativa de línea regular, o de esperas prolongadas en condiciones inadecuadas.

Por ello, ha defendido la necesidad de adaptar rutas, habilitar nuevas paradas o coordinar servicios para asegurar un acceso efectivo al sistema educativo.

Desde el PP, la diputada Gloria García ha respaldado la propuesta y ha denunciado también casos en los que la falta de transporte provoca dificultades e incluso abandono educativo, reclamando una reorganización de rutas y una mayor implicación de la Administración.

"Que un alumno no pueda seguir con sus estudios por no poder desplazarse a sus centros educativos nos parece gravísimo. En este sentido, ha recordado que ya se ha reconocido el derecho al transporte escolar en etapas no obligatorias como Infantil y ha considerado "llamativo" que el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional no cuente con las mismas facilidades, abogando por extender este derecho en condiciones similares.

Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové ha valorado positivamente la iniciativa de Pumares y ha defendido su enmienda --finalmente rechazada-- para extender el servicio en igualdad de condiciones al alumnado de centros concertados.

Jové ha criticado lo que ha calificado de "agravios" hacia la enseñanza concertada, no solo en el ámbito del transporte, sino también en financiación, ratios o condiciones del profesorado. En este sentido, ha incidido en que existe una diferencia significativa en la inversión por alumno entre la red pública y la concertada, y ha denunciado una "discriminación" que, a su juicio, también se refleja en el acceso a servicios complementarios como el transporte escolar.

El Grupo Socialista también ha votado a favor de los dos primeros puntos de la iniciativa, aunque su diputada Mónica Ronderos ha sostenido que muchas de las medidas ya están contempladas en la normativa vigente y ha defendido el esfuerzo del Gobierno autonómico en materia de transporte escolar, especialmente en el medio rural.

En cuanto a Convocatoria por Asturias, ha optado por la abstención en esos dos primeros apartados. Su diputado, Xabel Vegas, ha compartido el diagnóstico de la propuesta, aunque ha considerado que resulta redundante desde el punto de vista legal y ha advertido de la necesidad de garantizar respaldo presupuestario para nuevas medidas. "No es coherente pedir que se abran nuevas rutas y al mismo tiempo negar el apoyo a las cuentas que permitirían financiarlas", ha apuntado.