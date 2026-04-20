Aprobada la plantilla de los centros públicos no universitarios para el próximo curso

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la plantilla de los centros públicos no universitarios para el curso escolar 2026-2027, que alcanza la cifra de 10.183 docentes.

Según ha informado el Ejecutivo asturaino, ese número supone un incremento de 548 profesionales respecto al curso actual. Este aumento del 5,69% se produce, además, en un escenario de descenso generalizado del alumnado (un 1,19% de media).

El 80,2% del incremento de la plantilla se registrará en el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria, con 440 nuevas plazas, mientras que los 108 puestos restantes corresponden a profesorado de Secundaria y otros cuerpos, ha explicado el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La plantilla para el próximo curso cumple varios de los compromisos incluidos tanto en el pacto Asturias Educa, por la mejora de la enseñanza pública, como en el acuerdo con los sindicatos, de septiembre de 2024, donde figura la reducción de la jornada lectiva de los maestros a 23 horas semanales, han indicado desde el Principado.