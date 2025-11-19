Aprobada en Pleno una Declaración de apoyo a la Ley de Protección Integral contra el maltrato a personas mayores

GIJÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, sin el apoyo de Vox, una Declaración Institucional de apoyo a la iniciativa legislativa popular para la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el maltrato a personas mayores.

Conforme a esta Declaración Institucional, el Pleno reconoce la urgencia y necesidad de una legislación específica y eficaz que proteja de manera integral a las personas mayores frente a cualquier forma de maltrato.

Asimismo, manifiesta su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad ('ABTE Candelaria') para la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores, como instrumento fundamental para prevenir, detectar, sancionar y erradicar estas conductas, así como para garantizar la asistencia y reparación a las víctimas.

También se compromete a promover la acción institucional que corresponda para alcanzar los objetivos citados, a través, entre otras, de campañas de sensibilización y formación dirigidas a la ciudadanía, profesionales y entidades, con el propósito de visibilizar esta problemática y fomentar una cultura de respeto, buen trato y protección hacia las personas mayores.

Además, interesa la pronta tramitación de esta iniciativa legislativa, una vez alcanzados los requisitos constitucionales para ello, así como la dotación de recursos suficientes para su efectiva aplicación en caso de resultar aprobada por las Cortes Generales.

Unido a ello, invita a todos los grupos políticos, entidades sociales y ciudadanía a participar en la recogida de las preceptivas firmas, y en general, a sumarse a este compromiso colectivo en defensa de los derechos de las personas mayores, trabajando juntos por una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

En la Declaración Institucional, por otro lado, se deja constancia del compromiso del Ayuntamiento con la atención a las personas mayores del concejo, siendo conscientes de que el envejecimiento de la población es una realidad social que creen que requiere respuestas "firmes y coordinadas" por parte de las administraciones públicas.

En este sentido, han destacado que el Consistorio gijonés "siempre" ha sido pionero en sus políticas públicas dirigidas a las personas pertenecientes a la Tercera Edad.