Aprobada la tasa y la ordenanza reguladora por el uso de áreas de servicios de autocaravanas en el concejo

Pleno - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves inicialmente con los votos a favor del equipo de gobierno del PSOE, del PP, IU y la Plataforma Vecinal de La Fresneda (22 votos) y las abstenciones de Podemos y Vox (tres votos) la tasa y la ordenanza fiscal reguladora por el uso de áreas de servicios de autocaravanas de Siero.

Según ha informado el Ayuntamiento, la nueva norma, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA y se someterá exposición pública, regulará los accesos y el uso del aparcamiento de autocaravanas.

La cuantía de la tasa de pernocta, entendiendo como tal el acceso al área del vehículo, estacionamiento, y estancia del mismo hasta un máximo de 48 horas, será de ocho euros por 24 horas. En cuanto al servicio de agua a la autocaravana y vaciado de depósitos 'in itinere', de los usuarios que hagan uso de ese servicio solamente, será de tres euros con un plazo de una hora.

Tal y como detalló el alcalde, Ángel García 'Cepi', y los concejales de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, y de Movilidad, Patricia Antuña, al término de la sesión plenaria, la primera y, de momento, única área en la que se aplicará la tasa y ordenanza es en la nueva zona de aparcamiento de Lugones.

Las obras, que ya están concluidas y con el sistema de control de accesos instalado, contaron con un presupuesto de 164.905 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto está cofinanciado por la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU con 124.981,41 euros. La parcela donde se ha levantado, de propiedad municipal, está situada en la calle Puerto Somiedo, junto a la residencia de mayores del ERA de Lugones.

El proyecto ha incluido, además de la creación de un área con 30 plazas de aparcamiento y plataformas de servicio de uso común para desagüe de las autocaravanas, la instalación de arqueta con tapa y sin rejilla para vaciado náutico de los vehículos y una rejilla para el vaciado de las aguas grises. Además, se ha instalado un sumidero para vaciar el depósito portátil del váter y un grifo para el suministro de agua potable. Las plazas tienen unas dimensiones de 8x3,50 metros. La entrada y salida al nuevo aparcamiento se realizará desde la calle Puerto Somiedo. En total se han aglomerado 1.600 metros cuadrados de pavimiento, a los que se suman 265 metros cuadrados de zonas verdes y 61 metros cuadrados de nueva acera.

"Estamos muy contentos porque en Siero estamos detectando que es un lugar interesante para que los autocaravanistas que visitan Asturias hagan parada, y tener este tipo de equipamientos, que genera también actividad económica en, en el municipio. Gente que viene, que consume, compra, come, toma algo... una actividad económica más", ha dicho el alcalde de Siero, Ángel García.