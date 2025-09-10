Aprobadas modificaciones presupuestarias entre críticas por usar ahorros de empresas y organismos municipales

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, durante su intervención en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

Mitre afirma que las arcas públicas del Ayuntamiento están "más saneadas que nunca"

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar adelante este miércoles en el Pleno Municipal diversas modificaciones presupuestarias, pese al rechazo de la izquierda al uso de los remanentes de organismos y empresas municipales para el pago, entre otras cosas, de la amortización de deuda.

Sí que ha habido unanimidad --Vox no pudo acudir al Pleno-- en la modificación a favor de aumentar la subvención para el Albergue Covadonga o la Cocina Económica.

La concejala de Hacienda, María Mitre, por su lado, ha destacado que para el incremento de estas dos últimas subvenciones la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) movilizará una modificación presupuestaria de 465.400 euros.

También ha defendido que con la modificación del Patronato Deportivo Municipal (PDM) servirá para dar respuesta a una petición histórica de los clubes deportivos de máxima categoría, consistente en el pago de la subvención municipal al inicio de la temporada deportiva.

Al tiempo, ha asegurado que las arcas públicas del Ayuntamiento están "más saneadas que nunca" y ha afirmado que dispone de capacidad para dar respuesta a las necesidades de la ciudad y de los gijoneses.

A mayores, ha apuntado que empresas y organismos municipales, con este trasvase de ahorros, aumentan y refuerzan el compromiso con la ciudadanía, a lo que ha sostenido que no se van a descapitalizar por ello.

También el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, ha defendido que quitar deuda es un acto "solidario" siempre y cuando no se descapitalicen los organismos autónomos y empresas municipales, como es el caso, según él.

De la misma forma que Mitre, ha defendido el adelanto de las subvenciones a los clubes deportivos puedan contar con la subvención al inicio de la temporada

La concejala del Grupo Municipal Socialista Marina Pineda ha criticado que las prioridades del Gobierno local no son las de la ciudad y ha incidido en que no se puede hablar de cuentas saneadas cuando hay que recurrir al remanente de empresas y organismos municipales para amortizar deuda.

En el caso de IU, su portavoz, Javier Suárez Llana, ha dicho "no al saqueo de la señora Mitre", con respecto a destinar más de cuatro millones de euros para pagar deuda mientras el Gobierno local sigue con una política de congelación de impuestos, precios y tasas públicas. Más aún, ha advertido de que en 2026 la prestación de servicios va a ser más cara.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha incidido en que estas modificaciones suponen poner un parche sobre otro y otro, mientras que se niegan en actualizar los precios. Para ella, es un "puro desprecio" por lo público y ha considerado que se trata de una actuación "negligente" el uso de remanentes de empresas y organismos municipales.