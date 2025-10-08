Aprobadas en el Pleno dos modificaciones presupuestarias entre críticas de la izquierda a Divertia

Mitre justifica el aumento en la sociedad de festejos por el incremento de costes

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha logrado a sacar adelante este miércoles en el Pleno Municipal dos modificaciones presupuestarias, que han sido objeto de críticas en lo que tiene que ver con el aumento de la aportación para Divertia.

En el primer caso, se ha aprobado una modificación de un millón de euros, con destino Gijón Impulsa, más de 828.000 euros para otros gastos generales, que incluyen mejoras en instalaciones deportivas y 330.000 euros para Divertia, así como otros gastos generales. En este caso, han votado a favor Foro, PP y concejal no adscrito y se han abstenido PSOE, IU, Podemos y Vox.

Respecto a la segunda modificación referente al Patronato Deportivo Municipal, se aprueban, con la solo abstención de Vox, de 190.000 euros para la piscina de Moreda-Natahoyo.

La concejala de Hacienda, María Mitre, por su parte, ha defendido el aumento de un millón de euros para el fondo capital riesgo de Gijón Impulsa, al objeto de apoyar y diversificar el tejido empresarial.

De igual modo, ha justificado destinar 480.000 euros en total para instalaciones deportivas de cara a garantizar la seguridad de los usuarios, adaptar estas a la legislación vigente y que cumplan la normativa actual.

En el caso de Divertia, ha aludido al incremento de los suministros y proveedores para garantizar los eventos que obligan a aumentar los recursos de la sociedad municipal.

Sobre estas modificaciones, el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, ha remarcado que en las últimas décadas se han hecho muchas instalaciones, pero si luego no se hace un mantenimiento se deterioran, por lo que ha abogado por aumentar recursos para corregir su deterioro o evitar que exista.

Por parte del PSOE se ha criticado que Divertia se está convirtiendo en el "pozo sin fondo" del Ayuntamiento y ha atribuido la modificación presupuestaria que se trae a Pleno a la falta de planificación "absoluta", según la edil. Esta ha afeado que la única prioridad del Gobierno es "la fiesta".

En la misma línea se han expresado IU y Podemos, quien se han quejado del uso de espacio público por parte de Divertia para ponerlo a disposición de negocios hosteleros, a lo que han puesto de ejemplo Paseo Gastro.