Aprobado un gasto de 968.396 euros para el estudio técnico de la Plataforma Logística Sociosanitaria

Reunión del Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 968.396 euros para encargar a la empresa pública Tragsatec la redacción del planeamiento territorial y urbanístico para el desarrollo de la Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria en los antiguos terrenos de Nitrastur, en Langreo.

Según ha informado el Ejecutivo, la asistencia técnica incluye la redacción de los instrumentos urbanísticos y ambientales oportunos para la implantación de la plataforma: el plan territorial especial, el proyecto de expropiación de terrenos, la evaluación ambiental estratégica, los proyectos de urbanización con su correspondiente evaluación de impacto y la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Langreo.

El futuro equipamiento, que contará con financiación del Fondo de Transición Justa, permitirá centralizar servicios auxiliares sanitarios como la logística, el almacenamiento, la lavandería y la distribución, lo que ayudará a optimizar recursos y mejorar la eficiencia.

La plataforma ocupará unos 40.000 metros cuadrados en las proximidades de la antigua central de Lada y supondrá una oportunidad de revitalización económica para la cuenca del Nalón, al favorecer la reutilización de suelos en desuso y reforzar la posición de Langreo como enclave estratégico dentro del sistema sanitario y logístico de Asturias.