Aprobado el nuevo modelo de declaración de bienes de los concejales, entre críticas por no aplicarse hasta 2027

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Gijón ha dado luz verde este miércoles, con la única abstención de Vox, al nuevo modelo para formular la declaración de causas de posible incompatibilidad y cualquier actividad que proporciona pueda proporcionar ingresos, así como el modelo para la declaración de bienes patrimoniales y participación en sociedades de todo tipo por parte de los concejales y directivos designados.

Pese al apoyo mayoritario de los grupos municipales, los grupos de la oposición han expresado su rechazo a que no se vayan a aplicar hasta el próximo mandato y no en este, pese a que el Ayuntamiento lleva incumpliendo esta obligación legal desde hace más de diez años.

En este caso, las enmiendas presentadas a este respecto desde la izquierda no han sido aprobadas. Pese a ello, tanto IU como Podemos han avanzado que ellos sí presentarán estos nuevos modelos, aunque no se los pidan.

Sobre esta cuestión, desde la Secretaría Técnica de Pleno se ha justificado que, de presentar ahora el nuevo modelo, habiendo presentado al inicio de mandato el actualmente vigente, no podría hacerse una comparativa correcta. De ahí que se opte por llevar el nuevo modelo a junio de 2027, con la entrada de la nueva Corporación.

También se ha argumentado que se propone un cambio de sistema, que implica pasar de un registro manual y físico en formato papel a un registro electrónico, de forma que los nuevos modelos se crean en un formato editable para poder ser cumplimentados con la extensión de texto que se precise, objetivo que no permite el formato papel.

Sobre quién está obligado a presentarlo, se indica que deberán cumplimentarlo los cargos electos que resulten de las elecciones municipales de 2027 y los directivos locales nombrados o contratados y funcionarios titulares de órganos directivos nombrados desde el inicio del citado mandato.

No obstante, los directivos o directivas locales nombrados o contratados y los funcionarios titulares de órganos directivos nombrados con anterioridad al próximo mandato, que continúen en el cargo o puesto de trabajo, deberán actualizar sus declaraciones presentándolas a través de los citados modelos.

La secretaria de Pleno, por su parte, ha defendido que esta propuesta es "exclusivamente técnica", a lo que ha señalado que el modelo se ha elaborado por el servicio que ella dirige. También ha dejado claro la "incuestionable" profesionalidad e implicación del personal que la conforma en las tareas encomendadas.

Por este motivo, ha considerado las enmiendas presentadas "una intromisión en el ejercicio de funciones reservadas por ley a funcionarios públicos".

"Si la actividad política se arroga la función técnica, las decisiones que se tomen pueden llegar a resultar arbitrarias o incluso contrarias a derecho", ha remarcado.

A mayores, ha asegurado que, durante la tramitación de este expediente, desde la Secretaría se ha introducido en el documento todas las propuestas realizadas por los grupos políticos y que tenían encaje dentro de la ley.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha incidido en que uno de los fondos de cuestión de este nuevo modelo es ver si se enriquecieron al acabar el mandato, a lo que ha recordado que los concejales ya están obligados a presentar la Declaración de la Renta todos los años en la Secretaría de Pleno.

Y en respuesta al PSOE, les ha retado a que si creen que ella está cometiendo una ilegalidad, ya saben donde tienen que acudir, con alusión a los tribunales.

En esa misma línea se había expresado el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, quien ha remarcado que no ha habido "ninguna" indicación por parte del Gobierno local y ha recalcado que todo ha sido fruto del trabajo técnico.

Sobre las acusaciones "veladas" hechas desde la oposición, ha animado a quien tenga algo que decir, que vaya donde tenga que ir, de lo contrario, según él, se convierte en un "charlatán".

La portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha llamado la atención sobre que con esta aprobación se cumple lo que había que hacer por ley, a lo que ha señalado que Moriyón estaba obligada a plasmar las actividades privadas y posibles causas de incompatibilidad desde el inicio de mandato.

Sobre esta cuestión, ha recordado que la alcaldesa solicitó no tener dedicación exclusiva en un diez por ciento, pero no pidió la compatibilidad de actividades fuera del Ayuntamiento al Pleno ni decir con qué empresas. "Les debe esa información a los gijoneses", ha sostenido.

Por su lado, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha considerado que le "chirría" que vengan ahora a aprobar este modelo cuando la norma entró en vigor en 2015 y ha afirmado que tiene "nula" confianza en Moriyón, de la que ha recordado que fue condenada por el Tribunal de Cuentas y a la que acusado de valerse del voto de su partido para acceder a la Alcaldía.

Por ello, ha sostenido que Foro y PP no tienen interés en "absolutamente nada" y ha aludido a que, tal parece, que el Gobierno solo quiere ocultar su patrimonio y actividades. Para Rouco, no se debería obstruir la transparencia y ha abogado por presentar el nuevo modelo no en 2027, sino "ya".

También el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, que ha aprovechado para mostrar su solidaridad con los trabajadores de la industria auxiliar en huelga, ha coincidido en presentar el nuevo modelo sin esperar a 2027 y ha lamentado que no se haga amparándose en "excusas" de carácter técnico.

Ha avanzado, en este sentido, que los dos concejales de IU sí van a cumplir la normativa y van a presentar este modelo, ya que no tienen "nada" que ocultar ni ningún ingreso que "tapar". Lo contrario, para él, es levantar sospechas y generar dudas en la ciudadanía.

De igual opinión ha sido la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien ha replicado a la secretaria general que si fuera una decisión técnica no necesitarían votarlo en el Pleno.

Por este motivo, ve en la justificación dada una "falta de transparencia" al dar el modelo actual solo una referencia "vaga" de los ingresos externos.

Suárez, asimismo, ha dado por hecho que PP y Foro no quieren que se pueda acceder a esta información antes de votar en 2027. Ha incidido, además, en que la solución fácil es la que ellos propusieron de rellenar los dos modelos en este mandato y que la ciudadanía compruebe que no se esconde nada.