Aprobado el presupuesto de Divertia Gijón para 2027, con 9,8 millones de euros

El concejal de Urbanismo y Festejos de Gijón y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Divertia Gijón ha aprobado, este jueves, el presupuesto de la sociedad municipal para el año 2027, que asciende a 9.808.096 euros, con una aportación del Ayuntamiento de 7.741.000 euros.

Esta aportación supone un 7,5 por ciento más con respecto a la que se cuenta en el presente 2026. Así lo ha indicado el presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, en declaraciones remitidas por la sociedad municipal.

Martínez Salvador ha destacado que este aumento permitirá a Divertia mejorar aún más la calidad de los servicios que presta y de la programación cultural y festiva que pueda ser disfrutada por los gijoneses y visitantes.

Además, ha señalado que, en el Consejo, se han abordado siete asuntos de contratación para poder organizar los festejos del año que viene relacionados con producción, montaje de escenario, equipos de iluminación, sonido y suministro energético, entre otros.