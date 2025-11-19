Aprobado el proyecto de ley de reforma del IRPF con las críticas de la derecha

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno también ha aprobado el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Cedidos por el Estado.

El diputado socialista José Ramón Fernández Huerga, ha defendido la reforma que ha indicado que beneficia especialmente, al contrario que las de la derecha que benefician a las rentas más altas, a aquellos declarantes de menos de 35.000 euros, donde se sitúa el 80% de la población.

"Creo que al final la explicación y el debate se ciñe a quién se quiere beneficiar. Porque la única propuesta que hemos escuchado del Partido Popular y de la derecha en este momento en este Parlamento, ha sido la rebaja masiva de impuestos a las rentas más altas. Ese regalo injustificado a quien más tiene. Esa es la realidad", dijo Fernández Huerga.

Considera IU-Convocatoria por Asturies que esta reforma fiscal "sí avanza en la dirección correcta, un sistema tributario más justo, más progresivo y más alineado con la idea esencial de que no hay justicia social sin justicia fiscal".

Así lo ha indicado la portavoz de IU-Convocatoria, Delia Campomanes que ha querido dejar claro que esta reforma "no incrementa la carga fiscal de las rentas medias". "No hay subida para las familias trabajadoras que se sitúan en esos tramos intermedios. Pagan exactamente lo mismo que antes", dijo.

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha celebrado que se haya podido llevar a cabo aportaciones a la reforma y ha indicado que "aportan con ánimo constructivo tres enmiendas que entienden que la enriquecen, una destinada a mejorar la progresividad del impuesto y dos destinadas a alejar la especulación inmobiliaria de Asturias".

CRÍTICAS DE LA DERECHA

Desde la derecha se han mostrado muy críticos con este reforma, que el diputado del PP, Andrés Ruíz ha tildado como "una reformita legal trufada de populismo izquierdista".

"Me gustaría preguntar por qué hoy debatimos la ley simplifica que no simplifica nada y una supuesta rebaja de impuestos que no rebaja nada. ¿Saben por qué es? Porque tienen que salir ahí fuera y contar a los ciudadanos que la burocracia asfixia y que los impuestos asfixian y no hacer nada. ¿Saben por qué? Porque han perdido el relato y perderán las elecciones", dijo el diputado del PP.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha indicado que "solo hay razones políticas para justificar esta reforma que eleva a mentira apabullante el hecho de que beneficia a las clases medias y trabajadoras".

"Con toda la fuerza que nos da la razón y la técnica tributaria, interpusimos una enmienda a la totalidad, así que no vamos ahora a admitir parches a este engendro en forma de enmiendas parciales. Mejor solos, como siempre digo la verdad, que acompañados en la mentira. Que la Virgen de Covadonga ampare a la pobre y sufrida clase media asturiana", dijo Centeno.

Desde el Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha lamentado que el Gobierno presenta esta reforma como una mejora del sistema tributario y también como un impulso al acceso, a facilitar el acceso a la vivienda, pero a su juicio "la realidad es que esto es lo contrario".