Aprobados más de 920.000 euros en ayudas al deporte base y actividades en la naturaleza

Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN / PDM

Pañeda destaca que este dinero también refuerza la colaboración entre entidades y centros educativos

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón ha aprobado este martes en la Junta Rectora distintas líneas de subvención destinadas a impulsar el deporte base y las actividades deportivas locales, por un importe global que supera los 920.000 euros.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, entre los principales acuerdos se prevé la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones en concurrencia competitiva correspondientes a diversas líneas.

En el caso de la Línea 9 (Fomento del deporte base a través del programa de escuelas deportivas municipales 2025/2026), esta está dotada con un máximo de 630.000 euros (239.400 euros para 2025 y 390.600 euros para 2026).

Referente a la Línea 10 (Proyectos deportivos de competición oficial en edad escolar 2025/2026), esta cuenta con un importe máximo de 150.000 euros.

Ambas convocatorias se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 'Subvenciones deportivas. Actividad física, deporte base y de competición' del presupuesto del Patronato.

Asimismo, la Junta Rectora ha aprobado la concesión de subvenciones para programas de montaña y actividades en la naturaleza (Línea 3), con un importe total de 7.227 euros, y las ayudas al fomento del fútbol base (Línea 5), dotadas con 135.000 euros.

Estas actuaciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Gijón con el impulso de la práctica deportiva en todas las edades, especialmente en el ámbito escolar, así como con el fomento de la actividad física al aire libre y la participación en deportes colectivos.

El concejal de Deportes y Educación de Gijón, Jorge Pañeda, ha resaltado que "el deporte base es una escuela de valores y un pilar fundamental para el desarrollo personal y social de nuestros jóvenes".

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir apoyando a los clubes, monitores y familias que hacen posible que miles de niños y niñas de Gijón practiquen deporte cada día", ha agregado.

Pañeda ha incidido en que "estas ayudas no solo garantizan la continuidad de las escuelas deportivas, sino que también refuerzan la colaboración entre entidades y centros educativos, fomentando hábitos de vida saludable y el trabajo en equipo desde edades tempranas".