Arcelor se reafirma en reducir personal en la división de Largos sin garantías de solución al problema, se queja CCOO

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en ArcelorMittal Asturias ha recriminado a la Dirección de la multinacional siderúrgica que mantenga su "firme" intención de seguir adelante con su Plan de Largos, e incluso que anuncie nuevas medidas en la misma línea.

Asimismo, han afeado a la empresa que inste a los representantes sindicales a "dejarse de discursos" y que les inste a centrarse en discutir los aspectos técnicos de la propuesta de amortización de puestos, según una nota de prensa de la organización sindical.

Han criticado, además, que la Dirección de ArcelorMittal no actúe de buena fe, según CCOO, al no facilitarles la información pertinente, y, en consecuencia, se incumpla la legalidad en este sentido, a juicio del sindicato. Es más, han señalado que, de no entregárseles la documentación solicitada, acudirán a la autoridad laboral competente.

"No vamos a dar por válido ningún cheque en blanco", han advertido, al tiempo que han puesto en remarcado que disponen de datos que avalen que el plan de la empresa para Largos sea la solución al problema.

De hecho, CCOO cree que se trata de una reducción "pura y dura" de puestos de trabajo, "basado en el reparto indiscriminado de las funciones que realizaban los operadores que desaparecen, sin que medien, en la mayor parte de las acciones, ningún tipo de automatización o robotización de las tareas". La negociación entre empresa y sindicatos continuará el próximo día 23.