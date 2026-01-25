ArcelorMittal considera fundamental que la investigación se desarrolle "al margen de especulaciones"

Imagen de archivo de la zona del accidente ferroviario - Joaquin Corchero - Europa Press

OVIEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía siderúrgica ArcelorMittal ha emitido este domingo un comunicado en el que considera fundamental que se permita que la investigación independiente sobre el accidente ferroviario en el que murieron 45 personas el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz se lleve a cabo "al margen de especulaciones" que "no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".

Dadas las numerosas causas posibles de un accidente de esta naturaleza y a pesar de que entienden el deseo de quienes quieren respuestas inmediatas, desde la compañía insisten en la importancia de que el proceso se desarrolle con rigor.

La multinacional, fabricante del acero con el que se remodelaron las vías de Adamuz, explica en el mencionado comunicado que como empresa colaboradora desde hace años con los ferrocarriles españoles, ha recibido con profundo pesar la noticia del trágico accidente y es consciente del dolor y consternación que ha provocado a numerosas personas.

"Queremos expresar nuestras sinceras condolencias a las familias que han perdido a alguno de sus seres queridos y a las personas que resultaron heridas en el accidente", explican.

Como fabricante del carril, desde ArcelorMittal indican que están en contacto con las autoridades españolas, a las que han transmitido su disposición para colaborar de manera "plena y transparente" con la investigación independiente.

"Todo el acero suministrado para vías ferroviarias se somete a rigurosas pruebas de calidad; no obstante, somos conscientes de que, ante un accidente de esta envergadura, se deben examinar todas y cada una de las posibles causas. Por ello, colaboraremos con la investigación en todos los aspectos que resulten precisos", apuntan desde ArcelorMittal.