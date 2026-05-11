ArcelorMittal Gijón: Arranca finalmente el Horno Alto B tras varios intentos

Archivo - Vista de la fábrica de acero de ArcelorMittal en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La multinacional del acero ArcelorMittal ha iniciado el proceso de arranque del horno alto B en la planta gijonesa de Veriña, tras varios intentos anteriores fallidos.

Desde la empresa han señalado, en declaraciones a Europa Press, que en la tarde de este lunes se introducirá la oxilanza y está previsto que en la tarde de este pasado martes se pueda tener una primera colada.

De esta forma, se espera poder recuperar un ritmo normal de producción a principios de la semana que viene, de acuerdo a las mismas fuentes. Cabe recordar que la grave avería sufrida en el horno alto en octubre de 2025 redujo la producción en la acería asturiana, con un efecto en otras plantas de la multinacional.