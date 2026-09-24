ArcelorMittal propone circunscribir la negociación del convenio colectivo a un año ante la incertidumbre internacional

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La multinacional ArcelorMittal ha propuesto a la representación sindical, en la primera reunión tras la constitución de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo para las plantas de la compañía en Asturias, el pasado día 15, que la vigencia del mismo sea solo por un año y se centro en lo importante, ante la "incertidumbre" del panorama internacional.

Asimismo, según un comunicado de CCOO, la Dirección ha planteado que cualquier petición de la parte social referente a un incremento del coste salarial deberá ser "convenientemente compensada con medidas de productividad, flexibilidad, control del absentismo", entre otros.

La empresa también apuesta por una negociación "ágil", que sirva para cerrar un acuerdo "lo antes posible", de forma que se deje el grueso de las peticiones sindicales para una futura negociación, con mayor vigencia, y en un ámbito aún por definir.

Además, La Dirección propone tomar, como base de la negociación, la última propuesta presentada el pasado 28 de julio, en el seno del IX Acuerdo Marco.

Desea abrir, por otro lado, la negociación del proyecto Zenith, ligado a un plan de empleo que trate sobre las salidas del personal nacido en 1963 y el contrato relevo, de adscripción voluntaria, para 40 de los nacidos en 1964, que facilitaría la recolocación de los excedentes del citado proyecto.

"De no llegarse a un acuerdo, no descartan la aplicación de medidas más traumáticas para los afectados por la externalización de los servicios transversales incluidos en el proyecto Zenith, derivados a Polonia e India", han advertido.

Con todo, la propuesta que hace ArcelorMittal es con vigencia de un año; Incremento salarial del IPC real menos el 0,75 por ciento adelantado; Salidas por ERE para los nacidos en 1963 y 40 Contratos Relevo para los nacidos en 1964 de mayor edad, así como 120 contratos indefinidos (con criterio de antigüedad, valoración e idoneidad por necesidades de perfil); Reducción de jornada de ocho horas, pasando de las 1640 actuales a 1632; y Supresión del complemento por incapacidad temporal a partir de la cuarta baja en un año.

También se incluye en la propuesta empresarial: Pool de cubrebajas, con posibilidad de movilidad entre departamentos; Polivalencia y flexibilidad para evitar paradas de instalaciones (Descanso personal); Proyecto Zenith, con recolocación de los excedentes generados; y Compromiso de apertura de negociación, a mas largo plazo, antes de acabar el año.

Ante todo esto, CCOO ha reclamado a la Dirección "altura de miras" para añadir otras cuestiones relativas a la negociación local, que permitan mejorar lo recogido en la propuesta presentada, así como clarificar algunas cuestiones que quedan "poco claras", a juicio del sindicato, en la citada propuesta, en los concerniente a su aplicación en Asturias.

A este respecto, se han referido al descanso personal o bocadillo, que es un derecho "irrenunciable" de los trabajadores, así como la afectación de la reducción de jornada para el personal adscrito al régimen de trabajo 3T5, que podrían ver absorbida esa reducción por las jornadas a recuperar (H), lo que supondría en la práctica, un efecto nulo, con el obvio agravio comparativo, anulando un beneficio obtenido en anteriores negociaciones, como fue la no recuperación de esas jornadas.

La próxima reunión se celebrará el próximo día 1 de Octubre.