Del Arco responde a las críticas del PP sobre el Credine y las tacha de "oportunismo político"

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ha acusado este viernes al Partido Popular de hacer "una lección de oportunismo político" con sus críticas a la situación del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) y ha asegurado que el Gobierno asturiano continúa trabajando para poner en marcha el recurso mediante un convenio con el Imserso y la Consejería de Salud.

Del Arco ha defendido que el Principado lleva tiempo trabajando en la activación del centro y ha señalado que actualmente el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) está tramitando el convenio necesario para su funcionamiento.

Según ha explicado, se trata de un acuerdo "complejo" al implicar a dos consejerías del Gobierno asturiano y a un organismo estatal, aunque ha confiado en que pueda firmarse "más pronto que tarde. En mes, mes y medio".

La consejera también ha recordado que desde 2023 ya se desarrollan programas en el Credine a través de un protocolo firmado entre la consejería y el Imserso. En concreto, ha señalado que actualmente se trabaja con personas afectadas por ictus, párkinson y esclerosis múltiple.

"Quien ha manifestado desde que el Credine abrió sus puertas que este centro sea funcional es el Gobierno del Principado de Asturias", ha sentenciado.

Las declaraciones de Del Arco se producen después de que la diputada del PP por Asturias Mercedes Fernández criticase este jueves la situación del centro y reclamase su "plena puesta en funcionamiento".

Fernández aseguró que el Credine constituye "la historia de un despilfarro" y criticó que el recurso permanece "sin ninguna utilidad" y "prácticamente sin usuarios", pese a mantener plantilla y gastos de mantenimiento.

EL PRINCIPADO PREPARA EL RECURSO SOBRE LOS NIÑOS DE VITORIA

Durante su comparecencia, la consejera también se ha referido al recurso que el Principado prevé presentar contra la sentencia de la Audiencia relativa a los niños de Fitoria. Según ha indicado, el Gobierno asturiano trabaja en su elaboración dentro del plazo previsto, que concluye el próximo día 25.

Asimismo, preguntada por la menor tutelada desaparecida, Del Arco ha señalado que la Policía Nacional mantiene activa su búsqueda y ha subrayado la coordinación existente entre la Consejería y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.