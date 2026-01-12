El área de Juventud impulsa un espacio de baile este jueves - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Juventud del Ayuntamiento de Avilés ha puesto en marcha un espacio de baile libre, cooperativo y seguro propuesto por jóvenes. Tendrá lugar todos los jueves de 17.00 a 19.00 horas en el Edificio Fuero y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, esta iniciativa "propone el movimiento y la expresión corporal como herramientas de encuentro, participación y aprendizaje colectivo

La propuesta "fomenta un ambiente de confianza y respeto, en el que todas las personas participantes pueden expresarse libremente a través del cuerpo y el movimiento, aprendiendo unas de otras". El Consistorio recuerda que no es necesario contar con experiencia previa en danza, ya que el objetivo principal es "compartir, experimentar y crear en grupo, favoreciendo relaciones horizontales y un uso positivo del tiempo libre".

Esta actividad se enmarca dentro de las propuestas juveniles del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Avilés a través del proyecto "Tú Propones" que apuestan por un ocio saludable, participativo y accesible.