El área sanitaria de Mieres extiende la IA a todos los centros de salud para identificar lesiones dermatológicas

OVIEDO/MIERES 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área sanitaria de la comarca del Caudal, con cabecera en el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres del Camín, ya ha incorporado la inteligencia artificial (IA) en las consultas de dermatología de Atención Primaria de todos sus centros de salud. El proyecto piloto se inició en el centro de salud de Cabañaquinta el 25 de julio y se ha ido extendiendo de forma paulatina al resto de dispositivos.

Según informa la consejería de Salud, la incorporación de esta tecnología permite a los profesionales de los centros de salud realizar una prueba de imagen y obtener, de forma inmediata, un informe con resultados analizados por la inteligencia artificial, lo que les sirve de orientación en el proceso asistencial de lesiones dermatológicas.

La actuación constituye un nuevo avance con respecto a la teledermatología, que ya reducía los desplazamientos de los pacientes al hospital y agilizaba la atención.

Una vez valorado este informe, el especialista de Primaria puede hacer un diagnóstico, iniciar un tratamiento o derivar al paciente al Servicio de Dermatología del hospital, si lo considera necesario.