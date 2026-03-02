Arranca la renovación de la carretera GO-5 entre Cabezonera y El Pielgo, con una inversión de 465.697 euros

Arranca la renovación de la carretera GO-5 entre Cabezonera y El Pielgo, (Gozón) con una inversión de 465.697 euros. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado la renovación integral de la carretera GO-5 entre Cabezonera y El Pielgo, en Gozón, a la que se destinan 465.697 euros. La actuación consistirá en la mejora del firme, el sistema de drenaje y la señalización.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, visitaron este lunes las obras de esta vía, que da servicio a varias ganaderías y registra un notable tráfico de vehículos agrícolas. Actualmente, el firme de la vía está dañado en varias zonas por un deficiente drenaje y el elevado volumen de tráfico pesado.

Los trabajos, con una duración estimada de cuatro meses, comenzaron a mediados de febrero con las tareas previas de limpieza y desbroce. El proyecto de renovación incluye la construcción de cunetas en más de 3,8 kilómetros del trazado, lo que permitirá mejorar sustancialmente el drenaje.

También se sustituirán la señalización y los elementos de seguridad, como las barreras. Igualmente, se reformará el cruce con la carretera de Antromero (AS-388).

La actuación se enmarca dentro del programa de conservación, mantenimiento y mejora que el Gobierno de Asturias desarrolla en toda la comunidad. El Ejecutivo autonómico tiene ya en marcha otras iniciativas de este tipo en Gozón, como la mejora de los accesos a Lluanco/Luanco mediante la construcción de nuevas glorietas que facilitarán la conexión con las carreteras locales GO-1, GO-2 y GO-7. Esta obra supone una inversión de un millón por parte del Principado.

Además, está en licitación la reforma de la carretera GO-15, entre San Xuan-Las Aceñas, que cuenta con una inversión de 840.000 euros. La actuación reformará de manera integral los 2,8 kilómetros de vía, reparará el firme, mejorará el sistema de drenaje y repondrá la señalización y los elementos de protección de esta vía.