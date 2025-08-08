"Este arrastre que Vox está haciendo del PP hacia posiciones ultra a mí me preocupa enormemente", reconoce Barbón

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante su visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

"Yo soy leal a los acuerdos que firmo", recalca el presidente regional sobre la Declaración de Santiago

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este viernes en Gijón, con respecto a iniciativa adoptada por el Partido Popular y Vox en Jumilla (Murcia), de prohibir la cesión de espacios públicos para actos religiosos, que ve con preocupación el "arrastre" de los 'populares' por parte del partido de Santiago Abascal.

"Este arrastre que Vox está haciendo del PP hacia posiciones ultra a mí me preocupa enormemente", ha insistido Barbón, en respuesta a los medios de comunicación durante una visita institucional a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Relacionado con Jumilla, ha recalcado que incluso ha salido a opinar hasta la propia Conferencia Episcopal a decir que eso atenta contra las libertades fundamentales y los derechos fundamentales de los ciudadanos de libremente expresar su religión y que no tienen que ocultarla.

"Cada uno de nosotros podemos tener la fe que queramos o no tener fe el que no quiera", ha defendido el presidente asturiano, a lo que ha remarcado que le parece una cosa "lamentable" lo aprobado en Jumilla, y que, a su modo de ver, está "fuera de tono".

Además, ha considerado que eso demuestra que tenemos un PP "completamente arrastrado por Vox hacia posiciones ultras", ha advertido.

Ha incidido, asimismo, en que uno puede discrepar y tener diferencias políticas, pero lo que siempre tiene que tener es respeto al que no piensa diferente.

"Esto no va a insultarse, no va de agredirse, no va de prohibir, no va de condenar, esto va, sobre todo, de respetar, de convivir y de ser capaces de generar ciudadanía", ha defendido.

Preguntado sobre si cree que podría ocurrir en Asturias, ha apuntado que no ve a ningún ayuntamiento gobernado por el PP que, por dejarse llevar el efecto contagio Vox, hiciera lo mismo en algún municipio asturiano. "Me parecería lamentable y desde luego yo espero que no pase", ha indicado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En otro orden de temas, y respecto a que el Partido Socialista valenciano quiere una financiación singular para su comunidad, igual que la que propone en Cataluña, Barbón ha remarcado que tanto su posición como la de Asturias "está más que clara".

Sobre esta cuestión, ha señalado que la financiación autonómica viene definida en el acuerdo firmado en el año 2020, ratificado por la Junta General, y que solo tuvo el voto en contra de Vox, pero que también viene en el Acuerdo de Santiago.

"Yo soy leal a los acuerdos que firmo y la Declaración de Santiago es la posición que defenderá Asturias en materia de financiación autonómica", ha asegurado.

Sobre el caso de Valencia, ha llamado la atención sobre que tenía acuerdos, si mal no recuerda, incluso con Andalucía, Murcia y Baleares para dar una propuesta concreta, que era que primara más el número de habitantes a la hora de distribuir población.

Frente a ello, Barbón ha recalcado que su postura es contraria a ello, ya que no es lo mismo prestar asistencia sanitaria cuando tienes una población envejecida y dispersa por el territorio, que cuando la tienes concentrada y joven.