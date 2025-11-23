'El Arrebato' anuncia la gira 'El Viaje Inesperado' con actuación en Asturias

Archivo - 'El Arrebato' - TEATRO CARRIÓN VALLADOLID. - Archivo

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante 'El Arrebato' ha anunciado la gira de su nuevo disco, 'El Viaje Inesperado', un tour con el que llevará su espectáculo a los escenarios de toda España, incluyendo Asturias.

El artista sevillano llegará al Teatro de la Laboral (Gijón) el 24 de octubre de 2026, donde ofrecerá el último concierto de la gira.

Esta gira supone una nueva etapa para el cantante, que incorpora nuevos ritmos musicales sin perder su estilo. Las entradas ya están disponibles en grupoconcerttour.com y elarrebato.es