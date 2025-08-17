Arte y poesía se unen en la exposición 'Sidra' que podrá visitarse en Colunga hasta el 8 de septiembre

“SIDRA”, Exposición De Poesía Y Artes Plásticas En Colunga. - COLUNGA

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Colunga acoge hasta el 8 de septiembre la exposición Sidra, una propuesta que combina poesía y artes plásticas producida por Ediciones Patanegra. La exposición plantea un recorrido por la sidra desde la creación cultural, reuniendo a poetas y artistas plásticos contemporáneos de Asturias.

La muestra forma parte de los XXX Alcuentros cola Cultura Tradicional d'Asturies y cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, a través del circuito 'Asturies, Cultura en Rede'.

En el proyecto participan artistas como César Ripoll, Pablo Maojo, Mario Cervero, María Mieres, Fernanda Álvarez, Ana Vila, Herminio Álvarez, Dora Ferrero, Eliza Southwood, J. C. Álvarez Cabrero, Fermín Santos López y Breza Cechini.

Tambiénm reúne a poetas como García Martín, Ceferino Montañes, Pelayo Fueyo, Lauren García, Ma Esther García López, Javier F. Granda, Isabel Marina, Aida Masip, Aurelio González Ovies, Pablo Texón y David Suárez "Suarón".

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 18.00 a 20.00 horas, y los días 6, 7 y 8 de septiembre también de 12.00 a 14.00 horas.