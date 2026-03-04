Asencro pide al Principado que garantice los medicamentos a los pacientes crónicos tras el cierre del Estrecho de Ormuz

Archivo - Medicamentos en una farmacia. - XUNTA - Archivo

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Pacientes y Usuarios de la Sanidad Pública y Privada del Principado de Asturias, Susana Pérez-Alonso García-Scheredre, ha expresado este miércoles su "enorme preocupación" por una posible falta de medicamentos para los pacientes crónicos asturianos como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz derivado de la guerra en Oriente Medio.

Pérez-Alonso ha dirigido un "llamamiento urgente" al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que ha pedido que "tranquilice a los pacientes sobre la reserva de las medicaciones necesarias para ellos". "Dado que Ormuz está cerrado, puede haber escasez de medicaciones; pedimos que se garantice una reserva suficiente para los asturianos", ha señalado la representante de la asociación.

La portavoz ha asegurado que, ante esta situación, ha remitido dos mensajes a través de la aplicación WhatsApp al presidente del Principado, pero que hasta el momento no ha obtenido respuesta. En ese sentido, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno autonómico "ofrezca información y coordinación para asegurar el acceso a los tratamientos crónicos".

Desde la asociación han reclamado asimismo que la Administración del Principado garantice el suministro de medicamentos a todos los enfermos crónicos de la comunidad, con el objetivo de evitar "cualquier riesgo de interrupción en sus tratamientos esenciales" ante la inestabilidad internacional.