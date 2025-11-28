Asetra encarga a un bufete reclamar la anulación del peaje del Huerna y una compensación patrimonial

El presidente de la patronal del transporte Asetra, Ovidio de la Roza (izda), antes de la inauguración de la IX edición el Foro de Transporte Multimodal, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal del transporte Asetra, Ovidio de la Roza, ha señalado este viernes que tenían "clarísimo" desde el primer momento que el Ministerio de Transportes iba a hacer una "oposición" a que se suprima el peaje del Huerna.

"Desgraciadamente hemos acertado y al final esto acaba en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea", ha apuntado De la Roza, que ha remarcado que Asetra ya ha iniciado un proceso jurídico.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de la IX edición el Foro de Transporte Multimodal 'Corredor Atlántico y Autopistas Ferroviarias: Retos y Oportunidades para la Logística y el Transporte Multimodal', celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

A este respecto, ha apuntado que como transportistas, y dentro de la Federación Asturiana de Empresarios de Asturias (FADE), han encargado a una abogacía asturiana tanto la anulación como también de la reclamación patrimonial.

Sobre esto último, ha recalcado que es "muy difícil" cifrar la reclamación patrimonial porque, aunque entienden que pueden ganarla, habrá que ver desde qué año es, entre otros aspectos. Es por ello, que ha insistido en que habrá que ver cómo se dicta esa resolución final y, a partir de ahí, sí podrían hacer un cálculo.