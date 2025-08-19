La asociación Casocia acusa al Gobierno asturiano de intentar eliminar las viviendas turísticas

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia ha emitido este martes un comunicado en el que se muestra crítica ante la tramitación del nuevo decreto de viviendas de uso turístico que impulsa el Gobierno asturiano. Para esta asociación, la intención real del Ejecutivo es eliminar las viviendas turísticas.

Desde Casocia se quejan de "falta de transparencia" e "inseguridad jurídica". Critican que no se les haya facilitado previamente el borrador del decreto y que se estén ocultando alegaciones.

"Lo que aparece publicado corresponde únicamente a marzo y abril de 2024, en relación con la modificación de la Ley de Turismo aprobada en noviembre de 2024, es decir, a otro proceso totalmente distinto. Estas fechas también aparecen ocultas en el portal de supuesta transparencia. Todo ello confirma que no se escucha al sector real, sino únicamente a asociaciones afines al Gobierno", protestan.

Consideran en Casocia que el contenido del decreto busca forzar el cese de actividad de las viviendas turísticas mediante medidas retroactivas, eliminación de licencias, incremento "desproporcionado" de costes operativos y "limitaciones arbitrarias".

En la asociación concluyen que el decreto no atiende a los problemas reales del sector y no descartan acudir a los tribunales si el Gobierno sigue adelante.