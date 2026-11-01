La asociación de fotógrafos y videógrafos de Asturias lanza un portal para conectar profesionales y clientes - XURDE MARGARIDE / WWW.XURDE.NET

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Fotógrafos y Videógrafos de Asturias (APFVA) ha puesto en marcha Fotógrafos en Asturias, un portal web que reúne a profesionales de la imagen que trabajan en el Principado y facilita a particulares, empresas e instituciones la búsqueda de servicios de fotografía y vídeo.

La plataforma, disponible en www.fotografosenasturias.com, funciona como un directorio en el que los usuarios pueden localizar especialistas en distintas áreas, como fotografía de bodas y comuniones, reportajes infantiles, trabajos publicitarios y corporativos o encargos editoriales y audiovisuales.

La iniciativa coincide con una nueva etapa de la asociación, cuya Junta Directiva fue renovada en la Asamblea General celebrada el pasado 20 de octubre. La entidad, que desarrolla su actividad desde 1978, estará presidida por Xurde Margaride Gordaliza, acompañado por Marianela Colomer Alonso como vicepresidenta, Irene Fernández Cazón como secretaria y Lorena Ayala García como tesorera. La Junta se completa con Leticia Martínez Penella de Silva y Natalia Ramiro Costa como vocales.

Entre las líneas de trabajo de la nueva dirección figura recuperar la organización de talleres y actividades formativas sobre técnicas audiovisuales, inteligencia artificial, edición, vídeo, redes sociales y marketing. La asociación también plantea reforzar el apoyo a sus socios y la defensa de la fotografía y el vídeo como actividades profesionales, con especial atención al intrusismo laboral.