La Asociación Síndrome de Down de Asturias recoge este martes el Premio 'Ana Casanueva' 2018 en Oviedo

Publicado 01/10/2018 16:06:19 CET

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Síndrome de Down de Asturias recogerá este martes, 2 de octubre, el Premio 'Ana Casanueva' 2018 en una ceremonia solemne que se celebrará a las 19.00 horas en la Capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. El acto lo presidirá el rector, Santiago García Granda, que estará acompañado por Carlos Fernández Collado, presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, y Carlos Casanueva, presidente de Interprotección.

La Asociación Síndrome de Down de Asturias fue creada en el año 1985 por un grupo de padres y madres con hijos con Síndrome de Down. El objetivo era y es mejorar la calidad de vida de las Personas con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual, la defensa e integración en el medio familiar, educativo, social y laboral, potenciando el pleno desarrollo de sus capacidades individuales.

Forma parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Asturias, Cermi-Asturias plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía con discapacidad y de Down España, federación que aglutina a entidades españolas con el objeto de facilitar la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de su vida y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España.

En la actualidad desarrolla sus programas en Oviedo, Gijón, Avilés y Samartín del Rey Aurelio y atiende a 181 personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. Cuenta con proyectos en áreas como el empleo, la prevención del envejecimiento, el apoyo psicológico, el ocio inclusivo y la integración escolar.

Además, gestiona un Centro de Apoyo a la Integración en Oviedo, concertado con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, al que acuden diariamente 30 personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual.