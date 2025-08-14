Asociaciones denuncian el retraso del Gobierno asturiano en el desarrollo de las políticas de memoria democrática

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 asociaciones de memoria democrática de Asturias han firmado un manifiesto en el que muestran su "profunda preocupación por el enorme retraso del Gobierno autonómico en el desarrollo de las políticas de memoria democrática".

Consideran los firmantes que el incumplimiento más grave es la no constitución del Consejo de la Memoria Democrática, órgano de participación previsto para dar voz a las asociaciones y a las víctimas, y que debería ser el espacio de coordinación y diálogo entre la administración y la sociedad civil.

Así, lamentan que su ausencia impide la participación efectiva y transparente en la Definición y aplicación de las políticas públicas de memoria.

A ello se suman otros incumplimientos igualmente preocupantes contemplados en la normativa vigente. Destacan por ejemplo que no se ha incorporado la memoria democrática a los planes educativos de los instituto tal y como recoge la ley como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos; no se han declarado oficialmente los lugares de memoria, fundamentales para preservar y señalizar espacios vinculados a la represión y la resistencia democrática; tampoco se han retirado todos los símbolos franquistas presentes en el Principado, como en el caso del cuartel de Simancas en Gijón, los símbolos en Oviedo y un largo etc, cuya permanencia ha sido denunciada de manera reiterada por las asociaciones.

Además critican que en los dos últimos años no se ha convocado ninguna línea de ayudas para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria democrática en régimen de concurrencia competitiva. Esto dificulta considerablemente el trabajo de las asociaciones, que se desarrolla de forma voluntaria y con recursos muy limitados.

A juicio de las asociaciones firmantes, la reciente respuesta del Gobierno del Principado a una pregunta parlamentaria, en la que se justifica la ausencia de convocatoria de ayudas por "el volumen de trabajo no deja capacidad de tramitarlo", no hace sino evidenciar la "falta de voluntad política para cumplir con las obligaciones legales y éticas en materia de memoria democrática".

Por todo ello las asociaciones firmantes reclamamos al Gobierno asturiano la constitución inmediata del Consejo de la Memoria Democrática; la inclusión efectiva de la memoria democrática en el currículo educativo; la declaración oficial de los lugares de memoria; la retirada completa de los símbolos franquistas que aún permanecen en la comunidad autónoma y la convocatoria urgente de ayudas en concurrencia competitiva para proyectos de memoria democrática.