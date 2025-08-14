Asociaciones memorialistas denuncian inacción del Gobierno asturiano en materia de memoria democrática

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diecisiete asociaciones de memoria democrática de Asturias han expresado este jueves su "profunda preocupación" por lo que han calificado como un "enorme retraso" del Gobierno autonómico en el desarrollo de las políticas de memoria democrática. Ante este escenario, han denunciado varios incumplimientos contemplados en la normativa vigente.

En un escrito conjunto enviado a la presa, critican como "incumplimiento más grave" la no constitución del Consejo de la Memoria Democrática, previsto como órgano de participación de asociaciones y víctimas, lo que, según señalan, impide la coordinación y el diálogo entre la administración y la sociedad civil.

Entre otras carencias han apelado también a la falta de incorporación de la memoria democrática a los planes educativos de los institutos, la ausencia de declaración oficial de lugares de memoria, la no retirada completa de símbolos franquistas y la ausencia de convocatorias en los dos últimos años de ayudas en concurrencia competitiva para proyectos memorialistas.

En este marco, las entidades firmantes han reclamado la constitución "inmediata" del Consejo, la inclusión de la memoria democrática en el currículo educativo, la declaración oficial de los lugares de memoria, la retirada de los símbolos franquistas que persisten y la convocatoria urgente de ayudas.

El escrito está suscrito por la Asociación de Familiares y Amigos Fosa de Parasimón; Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Tiraña; Asociación Monumento de la Colladiella; Asociación Republicana Cabo Peñas "Cristino García"; Asturias Laica; Ateneo Obrero de Gijón.

Junto a estos, también están Estaya la Memoria l'Altu Nalón; Familiares de Les Candases; Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR); Fundación Andreu Nin-Asturies (FAN); Fundación Federico Engels; Grupo Eleuterio Quintanilla; La Comuna d'Asturies; Sindicato de Estudiantes; Sociedad Cultural Gijonesa; 13 Rosas Asturias; y Los Familiares de Les Candases.