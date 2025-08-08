La asturiana Orbayu Gin suma dos nuevos galardones internacionales

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ginebra Orbayu Gin, elaborada en Asturias, sigue cosechando reconocimientos internacionales. La marca ha logrado en los últimos meses dos importantes premios: la medalla de oro en el prestigioso Concours International de Lyon 2025 y la medalla de bronce en los World Drink Awards de Londres.

Con estos galardones, Orbayu Gin suma ya siete medallas internacionales, consolidándose como una de las ginebras premium más reconocidas de España.

"Cada medalla que recibimos es un reconocimiento al esfuerzo, la pasión y al cariño que ponemos en cada botella de Orbayu", ha señalado Enrique Díaz, cofundador de la destilería, en unas declaraciones recogidas por Europa Press. "Para nosotros, es un orgullo que una ginebra que nace en Asturias, inspirada en nuestra tierra y en su naturaleza, esté compitiendo y destacando en certámenes internacionales de tanto prestigio", ha dicho.

El Concours International de Lyon es considerado uno de los concursos más rigurosos de Europa, donde un jurado compuesto por sumilleres, enólogos y expertos premia la excelencia de productos gourmet. Por su parte, los World Drink Awards de Londres son una referencia global en el sector de las bebidas espirituosas, donde Orbayu Gin ha conseguido hacerse un hueco entre las mejores ginebras del mundo.

Francisco Fernández, también fundador, ha indicado que estos premios les animan "a seguir apostando por la calidad, por un proceso de destilación artesanal y por mantener la esencia de Asturias en cada trago. Queremos seguir llevando Orbayu Gin y Orbayu Vermut Rojo a cada rincón".

Según sus eleboradores, Orbayu Gin, elaborada en pequeños lotes, destaca por su carácter fresco, botánicos cuidadosamente seleccionados con origen en productores asturianos y un perfil aromático que rinde homenaje a la naturaleza asturiana por su sabor herbal. Desde su lanzamiento, la marca ha captado la atención y continúa su expansión en mercados nacionales e internacionales.