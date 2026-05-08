Asturias acoge este sábado el desenlace de La Vuelta Femenina 2026 con final en el Angliru - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias es desde este viernes protagonista del desenlace de La Vuelta Femenina 2026, una competición profesional integrada en la máxima categoría del ciclismo femenino mundial y una de las citas más destacadas del calendario UCI Women's World Tour.

Tras seis jornadas de competición, la prueba ha llegado hoy al Principado para disputar las dos etapas finales, entre las más exigentes y espectaculares de esta edición. En la primera se ha impuesto la ciclista neerlandesa Anna van der Breggen, que se ha hecho con el liderato tras adjudicarse la victoria en los 106,5 kilómetros que separan Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón) de Les Praeres (Nava).

La clasificación general de La Vuelta Femenina 2026 se decidirá mañana durante la última etapa, que partirá desde Pola de Laviana para concluir L'Angliru, en Riosa. Serán 132,9 kilómetros de recorrido por buena parte de las cuencas del Nalón y del Caudal, en un final inédito en esta competición que coronará a la vencedora de la prueba, con hasta cinco ciclistas separadas por menos de un minuto.

"Nuestro Paraíso Natural es el mejor escenario para acoger una prueba en la que la victoria la comparten la igualdad y el deporte", ha manifestado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, antes del inicio de la primera etapa asturiana en Gijón.

Llamedo ha destacado que la presencia de Asturias en esta competición internacional refleja el compromiso del Gobierno autonómico con la igualdad y con el impulso del deporte femenino, al tiempo que ha valorado el impacto promocional de este tipo de eventos. "El ciclismo es uno de los mejores canales para mostrar nuestro potencial turístico", ha añadido.

La vicepresidenta también ha agradecido la apuesta de la organización de La Vuelta por Asturias, una relación consolidada a lo largo de los años que ha contribuido a situar la comunidad como referencia internacional para este deporte. Ese posicionamiento se refuerza, además, con la marca autonómica Ciclismo por naturaleza, eje del plan impulsado por el Ejecutivo autonómico para potenciar el cicloturismo, dotado con 1,6 millones en el bienio 2025-2026.